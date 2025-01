Γάζα: Η στιγμή που οι 3 γυναίκες παραδίδονται στον Ερυθρό Σταυρό - Βίντεο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι τρεις ισραηλινές όμηροι που απελευθερώθηκαν από την Χαμάς, η Έμιλι Νταμάρι, η Ρόμι Γκόνεν και η Ντόρον Στάινμπρέχερ, βρίσκονται σε ισραηλινό έδαφος.

«Οι όμηροι που απελευθερώθηκαν έχουν διασχίσει τα σύνορα και κατευθύνονται προς σημείο συνάντησης στο νότιο Ισραήλ», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

«Η Έμιλι, η Ντόρον και η Ρόμι έχουν επιτέλους πάρει τον δρόμο για τα σπίτια τους», δήλωσε στην ισραηλινή τηλεόραση ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι. «Είναι μία στιγμή μεγάλης συγκίνησης».

NEW: Hamas spokesman Abu Ubaida releases list of Israeli hostages to be freed today:



Romy Gonen (24)

Emily Damari (28)

Doron Shtenber Khir (31) pic.twitter.com/hBR6Fs5uRa