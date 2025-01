Μακελειό Μαυροβούνιο: Στους 12 οι νεκροί - Αυτοκτόνησε ο δράστης

Δώδεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σκοτώθηκαν από τον ένοπλο που άνοιξε χθες πυρ μέσα σε εστιατόριο στο νότιο Μαυροβούνιο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

«Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά», δήλωσε σήμερα η εισαγγελέας Αντριάνα Νάστιτς στα μέσα ενημέρωσης.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον δέκα νεκρούς. Ο δράστης της επίθεσης αυτοκτόνησε με μια σφαίρα στο κεφάλι ενώ ήταν περικυκλωμένος από την αστυνομία.

Two children are among 10 people killed after a gunman opened fire in western Montenegro following a bar brawl, police and a government official saidhttps://t.co/bJhKw0TT6d