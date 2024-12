'Eνας νεκρός και τραυματίες σε διαδήλωση Αλαουιτών στη Συρία

Ένας διαδηλωτής σκοτώθηκε σήμερα στην πόλη Χομς στην κεντρική Συρία, όταν δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ για να διαλύσουν μια διαδήλωση Σύρων Αλαουιτών που διαμαρτύρονταν για μια επίθεση σε ένα χώρο λατρείας της κοινότητάς τους, τόνισε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Ένας διαδηλωτής σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν δυνάμεις ασφαλείας στη Χομς άνοιξαν πυρ για να διαλύσουν πλήθος διαδηλωτών» που βγήκαν στους δρόμους μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει «επίθεση μαχητών» εναντίον χώρου λατρείας των Αλαουιτών στο Χαλέπι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ραμί Αμπντέλ Ραχμάν, επικεφαλής του Συριακού Παρατηρητηρίου.

The Turkish/Qatari backed Syrian Islamist regime burned the holy Alawite Muslim shrine of master Khasibi & killed the guardians/servants of the holy shrine

All crimes are sponsored by the terrorist regimes of UK, USA, France & Germany, Saudi Arabia, Turkey & Qatar#Alawite_State pic.twitter.com/iiOEmLex46