Ισχυρές εκρήξεις με έναν νεκρό στο Κίεβο από μεγάλη πυραυλική επίθεση

Ρωσική πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης επικαλούμενος προκαταρκτικές πληροφορίες.

Η πρωινή επίθεση προκάλεσε πυρκαγιές σε όλη την πόλη, εκτός από ζημιές σε ένα κτίριο γραφείων, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Σέρχιι Πόπκο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία εκτόξευσε σήμερα το πρωί οκτώ πυραύλους εναντίον του Κιέβου.

Massive explosions in Kyiv at this hour, with Russian ballistic missiles targeting several areas of the city.



Russians bringing their culture to the civilized world for the holidays. pic.twitter.com/K4hLZ40zzW