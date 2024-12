Μυστηριώδη drones στις ΗΠΑ - Οι θεωρίες συνομωσίας

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί μεταξύ των κατοίκων του Νιου Τζέρσεϊ, καθώς πολλοί από αυτούς έχουν καταγράψει αγνώστου ταυτότητας αντικείμενα στον ουρανό της πολιτείας.

Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Κάποιοι ειδοποιούν την αστυνομία, ενώ κάποιοι άλλοι ξεκίνησαν τις θεωρίες συνωμοσίας στα social media.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, πρόκειται για drones παραμένουν στον αέρα για ώρες. Κι ενώ κάποιοι έκαναν και πάλι λόγο για… επίσκεψη εξωγήινων, οι περισσότεροι θεώρησαν πως οι ύποπτες αυτές πτήσεις εκτελούνται από γεωπολιτικούς αντιπάλους των ΗΠΑ, όπως η Ρωσία ή το Ιράν.

Σύμφωνα με τις θεωρίες που διασπείρονται στα social media, τα συγκεκριμένα drones μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες για λογαριασμό της Ρωσίας και να είναι μια επίδειξη δύναμης από πλευράς του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Last night I went out with local police to spot drone flying over New Jersey, here’s what I saw. We drove to Round Valley Reservoir and the officer pointed to lights moving low over the tree line. Sometimes they were solid white light, others flashed of red and green.THREAD pic.twitter.com/ly7kUUDWDn