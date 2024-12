Συρία: Τα τούνελ διαφυγής του Άσαντ - Λεηλάτησαν το πολυτελές παλάτι του

Ένα τεράστιο υπόγειο δίκτυο διαφυγής κάτω από το προεδρικό παλάτι της οικογένειας Άσαντ βρήκαν οι αντάρτες που εκτόπισαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ. Την ίδια ώρα η παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στη Συρία, ενώ αγωνία επικρατεί για την τύχη των Ελλήνων της Συρίας, οι οποίοι θα φύγουν μόλις ανοίξει παράθυρο διαφυγής.

Προς το παρόν παραμένουν στα σπίτια τους, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών έχει εκπονήσει σχέδιο εκκένωσης για τους 60 Έλληνες στο Χαλέπι και τους τουλάχιστον δέκα στη Δαμασκό, που ακόμη δεν έχουν υποβάλει αίτημα για να φύγουν από τη χώρα.

Κάτω από το διαμέρισμα του αδελφού του πρώην ηγέτη της Συρίας βρέθηκαν υπερσύγχρονα τούνελ διαφυγής.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο των social media και φαίνεται να τραβήχτηκε από αντάρτες φαίνεται μια λευκή σκάλα που κατεβαίνει σπειροειδώς κάτω από το έδαφος. Ακολουθούν άλλες δύο σκάλες που οδηγούν στα υπόγεια διαφυγής. Στη συνέχεια το βίντεο έχει καταγράψει ένα τεράστιο δίκτυο από άδεια, πλατιά τούνελ, με ψηλές οροφές.

Πληροφορίες αναφέρουν πως τα τούνελ είχαν σύστημα εξαερισμού, καθιστικά, υπνοδωμάτια, κλειδαριές και μεταλλικές πόρτες.

Bashar-al Assad’s private fleet of cars at the abandoned presidential palace in #Damascus.



Discernible among them a few Toyota Land Cruisers, a Ferrari F50, a Ferrari F430, a Lamborghini LM002, a Lamborghini Diablo SV, an Aston Martin, numerous Lexus.pic.twitter.com/WnAPT5SdAa