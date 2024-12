Βραζιλία: Απήγαγαν μοντέλο της Victoria’s Secret και την οικογένειά της

Θύμα απαγωγής έπεσε το πρώην μοντέλο της Victoria’s Secret, Luciana Curtis, με την οικογένειά της στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Η οικογένεια γευμάτιζε σε ιαπωνικό εστιατόριο όταν κατά την έξοδό τους, συμμορία εμφανίστηκε μπροστά τους και υπό την απειλή όπλου, τους απήγαγε.

Το μοντέλο με καταγωγή από το Σάο Παόλο, ο φωτογράφος σύζυγός της Henrique Gendre και η μικρότερη κόρη του ζευγαριού, ηλικίας 11 ετών, μπήκαν στο αυτοκίνητο που τους υπέδειξε η συμμορία και μεταφέρθηκαν σε μία φαβέλα Μπραζιλάντια, όπου πέρασαν τη νύχτα τους σε μία καλύβα.

Victoria's Secret model Luciana Curtis was kidnapped at gunpoint and held hostage in a Brazil shack with her husband. The terrifying 12-hour ordeal included being forced to transfer all their money to the criminals before they were released. #Kidnapping #TrueCrime #LucianaCurtis pic.twitter.com/EjEW7flWap