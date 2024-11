Καταστροφές από τις καταιγίδες στη Βαρκελώνη - Χωρίς συγκοινωνίες η πόλη

Εικόνες από τις πλημμύρες στη Βαρκελώνη / Reuters

Οι σφοδρές καταιγίδες στην ανατολική Ισπανία που οδήγησαν σε φονικές πλημμύρες την περασμένη εβδομάδα και στέρησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 217 ανθρώπους, κυρίως κοντά στη Βαλένθια, συνεχίστηκαν τη Δευτέρα 4/11 στη Βαρκελώνη.

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Óscar Puente δήλωσε ότι αναστέλλει τη λειτουργία όλων των τρένων στη βορειοανατολική Καταλονία, μια περιοχή με 8 εκατομμύρια ανθρώπους, κατόπιν αιτήματος των αξιωματούχων πολιτικής προστασίας.

Access to the Terminal 2 of Barcelona Airport...🌊 pic.twitter.com/1U9VpWJwiG