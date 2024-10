Γεωργία: Το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» νικητής των εκλογών

Στις κάλπες οι Γεωργιανοί / Βίντεο AP

Το κυβερνών «Γεωργιανό Όνειρο» της Γεωργίας απέσπασε ποσοστό 53% στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα, με καταμετρημένο το 70% των εκλογικών τμημάτων, ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Ο συνασπισμός των τεσσάρων κομμάτων της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης συγκεντρώνει ποσοστό 38,28%. Η συμμετοχή ανήλθε στο 58,94%.

Το Γεωργιανό Όνειρο ανέφερε ότι θα εξασφαλίσει περίπου 90 από τις 150 έδρες του κοινοβουλίου, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA.

Η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, η οποία τηρεί φιλοδυτική στάση και βρίσκεται σε ρήξη με την κυβέρνηση της χώρας της, κατήγγειλε νωρίτερα «εξαιρετικά ανησυχητικές» πράξεις βίας στο περιθώριο των κρίσιμων βουλευτικών εκλογών που διεξάγονται σήμερα και αναμένεται να καθορίσουν το ευρωπαϊκό ή μη μέλλον της Γεωργίας.

Η πρόεδρος της Γεωργίας, Σαλομέ Ζουραμπισβίλι σε δηλώσεις της σε εκπροσώπους του Τύπου / AP

«Θέλω να επισημάνω τα εξαιρετικά ανησυχητικά περιστατικά βίας που συμβαίνουν σε πολλά εκλογικά κέντρα», κατήγγειλε σε μήνυμά της στα κοινωνικά δίκτυα.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Ιντερνετ δείχνουν βίαιες συμπλοκές στο περιθώριο της ψηφοφορίας των βουλευτικών εκλογών.

