ΥΠΕΞ Ισραήλ Κατζ: Ο Ερντογάν σφάζει Kούρδους και δε μιλά κανείς 

Σφοδρή επίθεση στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξαπέλυσε ο Yπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, ο οποίος τον κατηγόρησε για τη «σιωπή του» σε εγκλήματα πολέμου που διαπράττει Τουρκία και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν – τον οποίο χαρακτηρίζει «δικτάτορα» - κατά αμάχων Κούρδων στη βόρεια Συρία.

Αφορμή προφανώς οι τελευταίοι σφοδροί βομβαρδισμοί της Τουρκίας κατά Κούρδων στη Συρία, μετά την αιματηρή επίθεση του PKK σε αμυντική βιομηχανία στην Άγκυρα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ έγραψε συγκεκριμένα στο «Χ» (πρώην Twitter):

.@RTErdogan is slaughtering Kurds, and the world remains silent. The dictator from Ankara is bombing innocent Kurdish civilians in northern Syria, and UN Secretary-General @antonioguterres says nothing. Where is the call for a ceasefire and an urgent Security Council meeting?… pic.twitter.com/oXbeBkaY7Y