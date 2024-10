Θρίλερ για 24χρονη στη Μαγιόρκα: Έπεσε σε κάδο σκουπιδιών και αποτεφρώθηκε

Μια τραγική ιστορία έρχεται στο φως από τη Μαγιόρκα της Ισπανίας, όπου 24χρονη φοιτήτρια βρήκε φριχτό θάνατο στα... σκουπίδια.

Ειδικότερα, στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, φοιτήτρια πιθανότατα καταπλακώθηκε από απορριμματοφόρο και στη συνέχεια αποτεφρώθηκε, αφού προηγουμένως λιποθύμησε σε κάδο απορριμμάτων μετά από μεθύσι.

Σύμφωνα με τη New York Post, η 24χρονη ονόματι η Agostina Rubini Medina είχε εξαφανιστεί για περισσότερες από δύο εβδομάδες, μετά από νυχτερινή έξοδο που είχε πραγματοποιήσει.

Missing student was crushed, then incinerated after passing out in garbage while partying in tourist spot: cops https://t.co/QEVOiWOnAc pic.twitter.com/k4VDJkTTva