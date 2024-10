Επιζήσασα της σφαγής της Χαμάς αυτοκτόνησε τη μέρα των γενεθλίων της

Ένας χρόνος από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ / Απόσπασμα από το ERT NEWS

Θλίψη προκάλεσε σε συγγενείς και φίλους ο θάνατος της 22χρονης Shirel Golan, η οποία είχε επιζήσει από την επίθεση της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Supernova στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η κοπέλα έβαλε τέλος στη ζωή της στο διαμέρισμά της την ημέρα των γενεθλίων της, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της. Όπως υποστηρίζουν οι συγγενείς της, η κοπέλα έπασχε από διαταραχή μετατραυματικού στρες από τότε που γλίτωσε από την τρομοκρατική επίθεση και ότι νοσηλεύτηκε δύο φορές στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο αδελφός της Eyal είπε: «Είδα ότι είχε συμπτώματα μετατραυματικού στρες, όπως η απόσυρση και η απομάκρυνση από τους φίλους της. Της ζήτησα να φροντίσει τον εαυτό της. Είπε ότι δε λαμβάνει καμία βοήθεια από το κράτος». «Αν το κράτος την είχε φροντίσει, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί», συνέχισε.

Just heartbreaking beyond words 💔



Shirel Golan survived the Nova Party massacre on Oct 7th.



Today, she ended her life today in her apartment, on her 22nd birthday.



Word fail. Only tears and heartache.



May her beautiful memory and life always be a blessing! pic.twitter.com/8ptSOzebJ9