Ισραήλ: Ένας χρόνος από τη σφαγή της Χαμάς στο φεστιβάλ Supernova

Ένας χρόνος από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Supernova στο Ισραήλ, το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023. Στο σημείο της «σφαγής» έγινε επιμνημόσυνη δέηση με παρόντες συγγενείς των περίπου 370 θυμάτων και επικράτησε θρήνος.

Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων της σφαγής της Χαμάς, στον χώρο του φεστιβάλ έναν χρόνο μετά / AP (Ariel Schalit)

Μάλιστα, στο μνημόσυνο έπαιξε και το τελευταίο τραγούδι που άκουσαν στο φεστιβάλ οι παρευρισκόμενοι, πριν την πολύνεκρη επίθεση. Στις 6:29 ακριβώς, ώρα που ξεκίνησε η επίθεση πριν έναν χρόνο, τα πάντα διακόπηκαν στον χώρο και οι παρευρισκόμενοι κράτησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Απαρηγόρητοι οι συγγενείς των θυμάτων της επίθεσης της Χαμάς / AP (Ariel Schalit)

Την ίδια ώρα, μέλη των οικογενειών των ομήρων στέκονταν στην οδό Aza της Ιερουσαλήμ κοντά στο σπίτι του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου από τις 6:30 τα ξημερώματα φανερά συγκινημένοι για να στείλουν ηχηρό μήνυμα πως η τραγωδία δεν πρέπει να ξεχαστεί.

