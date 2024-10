Πολύνεκρο δυστύχημα στην Τουρκία: Ανατράπηκε τουριστικό λεωφορείο

Τραγωδία σημειώθηκε στην επαρχία Aksaray της κεντρικής Τουρκίας όταν τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε οδοφράγματα και ανατράπηκε με αποτέλεσμα να προκληθεί τροχαίο δυστύχημα.

Το λεωφορείο μετέφερε 44 επιβάτες, εκ των οποίων οι έξι έχασαν τη ζωή τους και οι 34 τραυματίστηκαν. Το όχημα αναχώρησε από τη δυτική επαρχία Balıkesir και κατευθυνόταν προς την περιοχή της Καππαδοκίας.

«Το λεωφορείο πέρασε από δίπλα μου και στη συνέχεια άρχισε να στρίβει αριστερά και δεξιά. Άναψα τους προβολείς μου και έκρουσα την κόρνα», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, τονίζοντας τις προσπάθειές του να αποτρέψει το περιστατικό, αναφέρει ο ιστότοπος hurriyetdailynews.com.

VIDEO — Devastating bus accident in Aksaray, central Türkiye, claims lives of 6 individuals, leaving 34 others injured pic.twitter.com/mKlhxCAtIf