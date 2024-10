Σεισμός στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτίρια - Πολίτες τρέχουν να σωθούν

Ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ με μικρό εστιακό βάθος στην Ανατολική Τουρκία / Βίντεο Σκάι

Κατάρρευση κτιρίων σημειώθηκε στην ανατολική Τουρκία, μετά τον σεισμό των 5,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης.

Η δόνηση σημειώθηκε 10:46 με επίκεντρο την περιοχή Κάλε της επαρχίας Μαλάτια, στην ανατολική Τουρκία και το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίστηκε στα 10,07 χλμ., σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.

Cameras capture the moment a building collapsed during earthquake in Malatya pic.twitter.com/eAWWsNAW6j

Η δόνηση έγινε αισθητή κυρίως στους γειτονικούς νομούς του Έλαζιγ και του Ντιγιαρμπακίρ, στο Καχραμανμαράς, το Ερζιντζάν, το Τούντζελι, και το Αντίγιαμάν, αλλά και σε περιοχές της Συρίας, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί τέσσερις καταρρεύσεις κτιρίων στις επαρχίες Έλαζιγ, Μαλάτια και Σανλίουρφα. Ο ίδιος ανέφερε, επίσης, ότι οι ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων κάνουν επιτόπιες έρευνες στην περιοχή μετά τον σεισμό, με τις πρώτες πληροφορίες να μην αναφέρουν εγκλωβισμένους.

A very strong Magnitude 6.0 earthquake hit 18 km west of Doğanyol Malatya | Turkey 🇹🇷 October 16, 2024 #earthquake #Turkey #Doğanyol pic.twitter.com/IEse0uAPsj

A magnitude 6.1 earthquake has been recorded in eastern Turkey, the European-Mediterranean Seismological Center reported.#Turkey #Earthquake pic.twitter.com/UvkCXPFiyc