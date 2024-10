Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που τεράστιο κύμα «εξαφανίζει» 20χρονο

Ένας 20χρονος τουρίστας στην Ινδονησία παρασύρθηκε από τεράστιο κύμα, την ώρα που βρισκόταν επάνω σε βράχο για να βγάλει φωτογραφία.

Ο Roni Josua Simanjuntak είχε επισκεπτεί την περιοχή μαζί με φίλους του την περασμένη Κυριακή. Όταν έφτασαν στη βραχώδη παραλία Kedung Tumpang Beach, ανατολικά της Ιάβα, θέλησε να βγάλει μια αναμνηστική φωτογραφία στα βράχια με φόντο τη φορτουνιασμένη θάλασσα.

Σε βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, έχει καταγραφεί η στιγμή που ο Roni στέκεται σε έναν ψηλό βράχο και ποζάρει στους φίλους τους. Όμως σε κλάσματα δευτερόλεπτου, ένα πολύ μεγάλο κύμα «χτύπησε» τον βράχο και τα ορμητικά νερά παρέσυραν τον άτυχο νέο, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρατηθεί.

🇮🇩 TOURIST SWEPT OUT TO SEA IN INDONESIA



20-year-old Roni Josua Simanjuntak went missing after being swept off rocks by a massive wave while posing for photos on the Indonesian coast.



The incident occurred at Kedung Tumpang Beach, East Java, during a group outing.



Despite… pic.twitter.com/WrGwGTQYE6