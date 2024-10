Το κεφάλι και τα χέρια 16χρονης που είχε εξαφανιστεί βρέθηκαν σε καταψύκτη

Σε 16χρονο κορίτσι που είχε εξαφανιστεί πριν χρόνια ανήκουν τα λείψανα που εντοπίστηκαν σε καταψύκτη σπιτιού στο Κολοράντο των ΗΠΑ.

Το μακάβριο εύρημα αντίκρισε πολίτης που πήγε να παραλάβει δωρέαν τον καταψύκτη, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε κτίσμα που πωλήθηκε μετά από χρόνια.

Body parts found in Colorado freezer identified as 16-year-old Amanda Overstreet, missing since 2005.

#Headline #News #BreakingNews #WorldNews #TopStorieshttps://t.co/2LV5VX5uI8 pic.twitter.com/oXu9HJaabt