Ισραήλ: Ο 26χρονος Ιωνάς Καρούσης είναι ο Έλληνας που σκοτώθηκε

Ο 26χρονος Ιωνάς Καρούσης είναι ανάμεσα στους νεκρούς της τρομοκρατικής επίθεσης που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε σιδηροδρομικό σταθμό του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ.

Πρόκειται για τον γιο του διάσημου καθηγητή νευρολογίας, Δημήτρη Καρούσου, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι senior Consulting Neurologist στο Hadassah, Πρόεδρος της Ισραηλινής εταιρείας Νευροανοσολογίας και Διευθυντής του Κέντρου Σκλήρυνσης κατά πλάκας στα Ιεροσόλυμα.

Ο 26χρονος ήταν γιος του διάσημου νευροχειρουργού Δημήτρη Καρούσου - Instagram

Ο 26χρονος έπεσε νεκρός από τα πυρά ενόπλων που άνοιξαν πυρ σε σταθμό τρένων στην περιοχή Γιάφα. Ο ένας από τους δράστες πυροβολούσε αδιακρίτως και ο άλλος επιτέθηκε με μαχαίρι. Τουλάχιστον δέκα άτομα τραυματίστηκαν, ενώ τα διεθνή ΜΜΕ έκαναν λόγο για επτά νεκρούς.

New video shows the start of the terror attack against Israelis in Tel Aviv tonight.



8 people were murdered pic.twitter.com/3RW96Vu6en