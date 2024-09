Τραγικός θάνατος 12χρονου σε πολυτελές κρουαζιερόπλοιο

Ένα 12χρονο αγόρι σκοτώθηκε σε μεγάλο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, πέφτοντας στο κενό από μπαλκόνι.

Το αγόρι επέβαινε στο Royal Caribbean’s Harmony of the Seas, που έπλεε προς το Galveston του Τέξας, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου. Έπεσε στην περιοχή «Central Park» του πλοίου, που βρίσκεται στο κατάστρωμα 8, όπου υπάρχουν πολλά μπαρ, εστιατόρια και καταστήματα του πλοίου.

Δυστυχώς κατέληξε πριν το σκάφος ελλιμενιστεί στο Τέξας.

To κρουαζιερόπλοιο Harmony of the Seas / AP File Photo (Laetitia Notarianni)

«Με βαθιά λύπη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο ενός από τους καλεσμένους μας. Η Ομάδα Φροντίδας μας παρέχει υποστήριξη και βοήθεια στην οικογένεια του επισκέπτη κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Για το απόρρητο του επισκέπτη και της οικογένειάς του, δεν έχουμε πρόσθετες λεπτομέρειες να μοιραστούμε», δήλωσε εκπρόσωπος του κρουαζιερόπλοιου.

Σημειώνεται ότι το 2019 είχε σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό, με θύμα έναν 16χρονο. Τότε, το αγόρι έπεσε στο κενό, όταν προσπάθησε να μπει στο δωμάτιό του από το μπαλκόνι.

Το εσωτερικό του κρουαζιερόπλοιου / AP File Photo (Hans Deryk)

Το Harmony of the Seas ήταν το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο όταν ξεκίνησε το παρθενικό του ταξίδι το 2016. Διαθέτει 16 καταστρώματα επισκεπτών, 2.747 καμπίνες και μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από 5.000 επιβάτες.

