«Τριγμοί» στη ζώνη Σένγκεν: Η Γερμανία επιβάλλει συνοριακούς ελέγχους

Προσωρινούς ελέγχους σε όλα τα γερμανικά σύνορα αρχής γενομένης από τις 16 Σεπτεμβρίου και για έξι μήνες θέλει να επιβάλει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, υπό το βάρος της ισλαμικής απειλής σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ.

Η απόφαση της Γερμανίας να επιβάλει νέους συνοριακούς ελέγχους προκάλεσε σύγχυση και ανησυχία στους γείτονές της, οι οποίοι φοβούνται τις συνέπειες για τον ευρωπαϊκό χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν και τις επιπτώσεις στην οικονομία της ΕΕ. Αλλά πολλοί ειδικοί σε θέματα μετανάστευσης και πολιτικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι τα μέτρα δεν θα προσφέρουν μακροπρόθεσμη λύση - και μπορεί να καταλήξουν να εμπνεύσουν περαιτέρω αντιδράσεις των ψηφοφόρων όταν οι Γερμανοί δουν ότι δεν λειτουργούν.

Ο Τουσκ χαρακτήρισε τη γερμανική κίνηση «απαράδεκτη». «Καλώς ήρθατε στο κλαμπ», έγραψε στο Twitter ο Βίκτορ Όρμπαν προς τον Σολτς.

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου του Σολτς δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί πλήρως. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ δήλωσε ότι η Γερμανία θέλει να κρατάει τους μετανάστες που φτάνουν στη χώρα για έως και πέντε εβδομάδες κοντά στα σύνορα, προκειμένου να αξιολογηθεί αν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο στη Γερμανία ή αν είχαν προηγουμένως υποβάλει αίτηση αλλού και πρέπει να επιστραφούν.

Σύμφωνα με το POLITICO, αυτό συμβαίνει επειδή η Γερμανία φαίνεται να υιοθετεί από νωρίς το μοντέλο του συμφώνου ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθύμιση: Η ΕΕ σχεδιάζει να κατασκευάσει κέντρα κράτησης και ελέγχου αιτούντων άσυλο στα εξωτερικά της σύνορα (στα ελληνικά νησιά για παράδειγμα), τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν το 2026. Η Γερμανία φαίνεται να δημιουργεί μια παρόμοια προσωρινή λύση σε εθνικό επίπεδο για τον περιορισμό των παράτυπων μεταναστών.

Εκπρόσωπος της Επιτροπής την Τρίτη χαρακτήρισε το σχέδιο της Βουδαπέστης να μεταφέρει με λεωφορεία μετανάστες στις Βρυξέλλες «απαράδεκτο» και δήλωσε ότι η Επιτροπή είναι «έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες μας βάσει της Συνθήκης»."

Ανησυχία και στην Ελλάδα για τους ελέγχους στα σύνορα της Γερμανίας

Με αφορμή τις αποφάσεις της Γερμανίας για επαναφορά των χερσαίων ελέγχων στα σύνορά της, στην Αθήνα υπάρχει μια δεδομένη ανησυχία: μήπως όλες οι χώρες "κλείσουν" προοδευτικά και αρνούνται να πάρουν ακόμα και πρόσφυγες που έχουν πάρει άσυλο από τις χώρες πρώτης εισόδου (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία κ.ο.κ.).

Ο Όρμπαν στηρίζει τον Σολτς και του λέει welcome to the club, ο Τουσκ που έχει χερσαία σύνορα με τη Γερμανία-παρ' ότι εφαρμόζει αυστηρή μεταναστευτική πολιτική γενικά-διαφωνεί με τη λογική του ξηλώματος της Σένγκεν.

Η κυβέρνηση επίσης ανησυχεί μήπως βρεθούμε σε φάση που θα δεχθούμε πίεση για μαζικές επιστροφές μεταναστών από χώρες της Ευρώπης που βάσει Δουβλίνου πρέπει να επιστραφούν στις χώρες πρώτης εισόδου. Για το μεταναστευτικό θα συζητήσουν και ο Μητσοτάκης με τον Καγκελάριο της Αυστρίας Νεχάμερ που συναντιούνται μετά τις 15:30 στη Βιέννη, οι δηλώσεις γύρω στις 17:00

Αυστρία: Δε θα δέχτεια τους μετανάστες που απορρίπτονται στα σύνορα Γερμανίας

Η Αυστρία δεν πρόκειται να δεχθεί τους μετανάστες που απορρίπτονται στα σύνορα της Γερμανίας, ξεκαθάρισε ο αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ, αντιδρώντας στην χθεσινή ανακοίνωση του Βερολίνου για επαναφορά ελέγχων σε όλα τα χερσαία σύνορα και απόρριψη μεταναστών επιτόπου.

«Η Αυστρία δεν θα δεχτεί ανθρώπους που απορρίπτονται από την Γερμανία. Δεν υπάρχει περιθώριο ελιγμού εδώ», δήλωσε ο κ. Κάρνερ (του Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος ÖVP) στην Frankfurter Allgemeine Zeitung και πρόσθεσε ότι έχει ήδη δοθεί εντολή στον αρχηγό της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας «να μην διεκπεραιώσει καμία υποδοχή». Οι πρόσφυγες που ζήτησαν άσυλο δεν πρέπει να επιστρέφονται ανεπίσημα στα σύνορα, συνέχισε ο αυστριακός υπουργός και επικαλέστηκε την διαδικασία του Δουβλίνου. «Πρέπει να κινηθεί η επίσημη διαδικασία. Ένας πρόσφυγας μπορεί να μετακινηθεί μόνο με την συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου κράτους - μέλους», τόνισε.

*Με πληροφορίες από τη Μαρία Ψαρρά

