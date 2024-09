Δύο 13χρονες σκότωσαν με τσεκούρι μια 93χρονη

Ένα φρικαλέο έγκλημα αναβιώνει στο Κάνσας, καθώς ξεκινά η δίκη δύο 13χρονων κοριτσιών που κατηγορούνται για την άγρια δολοφονία μιας 93χρονης.

Το έγκλημα έγινε πέρσι και συγκεκριμένα στις 3 Σεπτεμβρίου 2023, δύο μόλις εβδομάδες πριν το θύμα, η Joanne Johnson γίνει 94 ετών.

Grisly Details Revealed In Murder of 93-Year-Old Woman Allegedly Killed by Two 14-Year-Old Girls https://t.co/APwNLXJsYf via @Toofab