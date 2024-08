Τουρκία: 18χρονος μαχαίρωσε πέντε ανθρώπους έξω από τζαμί

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν έξω από τζαμί στο Εσκισεχίρ της Τουρκίας, όταν ένας 18χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε πέντε ανθρώπους.

Όπως αναφέρει το TGRT Haber ο 18χρονος φορούσε διακριτικά των Ναζί κι έκανε live στο Χ τη στιγμή της επίθεσης.

🇹🇷 #Turkey: An 18 year-old boy in Eskişehir carried out a stabbing attack outside of a mosque today, wounding at least seven people in a park. The boy was wearing a helmet, goggles and a tactical vest bearing the Nazi “Sonnenrad” symbol. The exact motives of the attack are… pic.twitter.com/1eBDbSrHBe