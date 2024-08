Τραγωδία στο Τέξας: Πνίγηκε 28χρονος Σέρβος αθλητής σε αγώνες Crossfit

Σε τραγωδία εκτυλίχθηκαν οι αγώνες κολύμβησης Crossfit στο Τέξας, όταν 28χρονος Σέρβος κολυμβητής πνίγηκε αβοήθητος, λίγα μέτρα πριν από τον τερματισμό.

Ο Lazar Dukic αγωνιζόταν στη λίμνη Marine Creek κοντά στην πόλη Φορτ Γουόρθ, το πρωί της Πέμπτης 8/8, όταν εξαφανίστηκε κάτω από το νερό και δεν κατάφερε να ξαναβγεί στην επιφάνεια.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν περίπου στις 08:00 τοπική ώρα (14:00 BST) και ένα πτώμα ανασύρθηκε περίπου μία ώρα αργότερα.

«Είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατο του Λάζαρ Ντούκιτς. Οι καρδιές μας είναι με όλη την οικογένεια, τους φίλους και τους συναθλητές του Λάζαρ. Από σεβασμό προς την οικογένεια και σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα του Φορτ Γουόρθ, θα κοινοποιούμε ενημερώσεις όταν είναι δυνατόν. Οι υπόλοιπες εκδηλώσεις της Πέμπτης έχουν ανασταλεί και οι διοργανωτές συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές», αναφέρεται σε ανακοίνωση οι διοργανωτές.

Στην έρευνα για τη σορό του Dukic συμμετείχαν μια ομάδα κατάδυσης από το αστυνομικό τμήμα του Fort Worth καθώς και drones, ανέφερε ο συνεργάτης του BBC στις ΗΠΑ, επικαλούμενος τοπικούς αξιωματούχους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του CrossFit, Don Faul, είπε ότι ο κ. Dukic ήταν ένα «αγαπημένο και σεβαστό» μέλος της κοινότητας του fitness.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην κοινότητα που πονάνε αυτή τη στιγμή. Πολλοί άνθρωποι θρηνούν. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινότητα, να στηρίξουμε την οικογένεια», είπε. Είπε επίσης ότι υπήρχε ένα «πλήρως τεκμηριωμένο σχέδιο ασφαλείας» και ότι το προσωπικό ασφαλείας ήταν επί τόπου καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Lazar Dukic gasped for air and appeared to drown before the finish line. It's messed up that Crossfit Games didn't have lifeguards on jet skis. A spectator jumped in to help but was turned away by a lifeguard on a paddle board. Heartbroken. @CrossFitGames #crossfitgames pic.twitter.com/GPIAGJ9cwD