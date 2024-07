Πρωτοφανής βροχόπτωση πλήττει το Βέλγιο, που ξέσπασε από το μεσημέρι με τους μετεωρολόγους να εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα εξασθενήσει μετά τα μεσάνυχτα. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που είχε να συμβεί από το 1905.

