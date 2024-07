Ο Τραμπ βρίζει τον Μπάιντεν: «Είναι ένας γέρικος σωρός από σκ@@ά»

Βίντεο Σκάι

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες βίντεο, στο οποίο καταγράφεται ο Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει άσχημους χαρακτηρισμούς εναντίον του αντιπάλου του στις επερχόμενες αμερικανικές εκλογές και πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Το βίντεο έχει καταγραφεί σε γήπεδο γκολφ. Ο Τραμπ βρίσκεται σε ένα αυτοκίνητο γηπέδου γκολφ, όταν ακούγεται να λέει για τον Μπάιντεν: «Είναι ένας γέρικος σωρός από σκ@@ά. Έχει παραιτηθεί».

«Παραιτείται από την κούρσα. Τον έδιωξα και αυτό σημαίνει ότι τώρα έχουμε την Καμάλα. Θα είναι καλύτερη. Είναι τόσο κακή. Είναι τόσο ελεεινή, είναι τόσο γ...μενα κακή», λέει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

