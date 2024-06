Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει γενέθλια -Οι ευχές της Μίντλετον με μια φωτογραφία

O πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει γενέθλια σήμερα Παρασκευή 21 Ιουνίου και η πριγκίπισσα Κέιτ του ευχήθηκε με μια αστεία φωτογραφία.

Στα social media τους δημοσίευσε ένα αστείο στιγμιότυπο του πρίγκιπα της Ουαλίας μαζί με τα τρία παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλον και τον πρίγκιπα Λούις.

Οι τέσσερίς τους βρίσκονται στην παραλία, φορούν τα καλοκαιρινά τους και πηδούν όλοι μαζί χαμογελαστοί από έναν αμμόλοφο.

«Χρόνια πολλά μπαμπά, σε αγαπάμε όλοι πολύ», ήταν η λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία που τράβηξε η Κέιτ Μίντλετον.

Για τα 42α γενέθλια του πρίγκιπα Ουίλιαμ έκανε ανάρτηση και ο βασιλιάς Κάρολος, που δίνει και αυτός τη «μάχη« του κατά του καρκίνου, όπως και η πριγκίπισσα Κέιτ.

Ο Βρετανός μονάρχης ανήρτησε μια παλιά φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος να κρατά αγκαλιά τον γιο του ενώ είναι μωρό.

«Χαρούμενα γενέθλια στον πρίγκιπα της Ουαλίας», έγραφε στη λεζάντα.

Happy Birthday to The Prince of Wales! 🎉



📷 @RCT pic.twitter.com/IEWU8ZeycE