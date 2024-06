Η στιγμή που καμηλοπάρδαλη αρπάζει 2χρονο κοριτσάκι από το αυτοκίνητο

Ένα ζευγάρι από το Τέξας ήρθε αντιμέτωπο με ένα πρωτόγνωρο περιστατικό, κατά την επίσκεψή τους σε πάρκο άγρια ζωής.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στο Fossil Rim Wildlife Center, όπου επιτρέπεται στους επισκέπτες να οδηγούν μόνοι τους ανοιχτά οχήματα κατά μήκος ενός μονοπατιού, ώστε να έχουν καλύτερη επαφή με τα άγρια ζώα και να τα ταΐζουν.

Όμως κατά τη διάρκεια της ξενάγησής τους, μια καμηλοπάρδαλη τους πλησίασε και άρπαξε το δύο ετών κοριτσάκι τους, σηκώνοντάς το στον αέρα. Η μικρή Πάισλι Τότεν βρισκόταν στο πίσω μέρος και τάιζε την καμηλοπάρδαλη.

Dramatic video shows the moment a giraffe grabbed a 2-year-old girl from her family's vehicle at a Texas safari park and lifted her into the air https://t.co/biG3FbLwN3 pic.twitter.com/JjxyTxrLRz