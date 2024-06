Μετωπική σύγκρουση τρένων στην Τσεχία - Νεκροί και τραυματίες

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 26 τραυματίστηκαν όταν συγκρούστηκαν μετωπικά επιβατικός με εμπορευματικό συρμό περί τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην Παρντουμπίτσε, πόλη 90.000 και πλέον κατοίκων στο κεντρικό τμήμα της Δημοκρατίας της Τσεχίας.

«Τέσσερις επιβάτες υπέστησαν τραυματισμούς που προκάλεσαν τον θάνατό τους», δήλωσε η εκπρόσωπος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, στη δημόσια τηλεόραση, Αλένα Κισιάλα.

