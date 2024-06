Βρετανία: «Έλουσαν» με μίλκσεϊκ τον Νάιτζελ Φάρατζ

Νεαρή γυναίκα περιέλουσε με... μίλκσεϊκ έξω από παμπ τον Νάιτζελ Φάρατζ, νέο ηγέτη του ακροδεξιού Μεταρρυθμιστικού Κόμματος της Βρετανίας.

Moment Nigel Farage is splattered with milkshake as he launches campaign pic.twitter.com/87YkADFpbC — Daily Mail Online (@MailOnline) June 4, 2024

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης 4/6, όταν ο πολιτικός, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει την εκστρατεία του, έβγαινε από παμπ.

Η αστυνομία του Έσσεξ ειδοποιήθηκε γύρω στις 14:10. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν μια 25χρονη γυναίκα, από το Κλάκτον, ως ύποπτη για επίθεση. Ένα άλλο άτομο, ένας άνδρας, συνελήφθη ως ύποπτος για επίθεση σε έναν υπάλληλο από τη μονάδα εκτάκτων περιστατικών.

Και οι δύο παραμένουν υπό κράτηση για ανάκριση.

Δείτε βίντεο με το περιστατικό:

Someone has thrown a pint over Nigel Farage in Clacton. pic.twitter.com/YTZYpVJVqT — PoliticsJOE (@PoliticsJOE_UK) June 4, 2024

Nigel Farage getting a free beer from the good folks of Clacton just now. Cheers! 🍻



pic.twitter.com/DtZV0dn2qq — Miffy (@miffythegamer) June 4, 2024

