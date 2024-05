Η στιγμή που σκηνή καταρρέει και πέφτει σε πολίτες - Νεκροί και τραυματίες

Οι στιγμές που ακολούθησαν μετά την κατάρρευση της σκηνής στο Μεξικό / Βίντεο AP

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 56 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 15 σοβαρά, όταν κατέρρευσε σκηνή εν μέσω προεκλογικής συγκέντρωσης με παρόντα υποψήφιο για την προεδρία του Μεξικού, τον Χόρχε Άλβαρες Μάινες, στον δήμο Σαν Πέδρο Γκάρσα Γκαρσία, στην πολιτεία Νουέβο.

BREAKING: Stage collapses during political rally in northeast Mexico. At least 4 dead, many injured pic.twitter.com/9Aik66gdyv