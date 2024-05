Πέθανε κοριτσάκι που η μητέρα του άφησε μόνο για μια εβδομάδα

Η Ιταλίδα Αλέσια Πίφερι καταδικάσθηκε σε ισόβια από το δικαστήριο του Μιλάνου για την εγκληματική εγκατάλειψη της κόρης της, μέσα στο σπίτι, η οποία προκάλεσε τον θάνατο του μωρού, 18 μόλις μηνών.

Η μικρή Ντιάνα πέθανε στις 18 Ιουλίου του 2022 μέσα στο κρεβατάκι της. Η μητέρα της την είχε αφήσει μόνη επί μια εβδομάδα, μόνο με ένα μπιμπερό και ένα μπουκάλι νερό.

Οι δικαστές απέκλεισαν ότι η Πίφερι διέπραξε το έγκλημα εκ προμελέτης, αλλά διεπίστωσαν ότι και άλλες φορές είχε αφήνει μόνη την μικρή Ντιάνα, τουλάχιστον για 48 ώρες, τα Σαββατοκύριακα, για να πάει να συναντήσει άνδρα με τον οποίο διατηρούσε δεσμό.

Come richiesto dall’accusa Alessia Pifferi è stata condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonata a casa da sola per 6 giorni nel luglio del 2022. La donna al momento dell'annuncio della sentenza è rimasta impassibile, senza… pic.twitter.com/kZZs3BdHTZ