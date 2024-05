Τουλάχιστον 8 νεκροί από πτώση διαφημιστικής πινακίδας στην Ινδία   

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν όταν τεράστια διαφημιστική πινακίδα κατέρρευσε στη διάρκεια καταιγίδας στη Μουμπάι (σ.σ. γνωστή παλαιότερα ως Βομβάη) της δυτικής Ινδίας.

Συγκεκριμένα, θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν την κατάρρευση μιας μεταλλικής πινακίδας, μήκους περίπου 30 μέτρων, πάνω σε πρατήριο καυσίμων στο προάστιο Γκατκόπαρ, στο ανατολικό τμήμα της ινδικής μεγαλούπολης.

Ινδία: Σωστικά συνεργεία αναζητούν εγκλωβισμένους μετά την πτώση διαφημιστικής πινακίδας

Giant billboard falls over onto a gas station in Mumbai, India. Eight people confirmed dead. Dozens are still trapped. pic.twitter.com/VWDuKye8aX