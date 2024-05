Κολοράντο: Τρανσέξουαλ προσπάθησε να αρπάξει παιδί από σχολείο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε δημοτικό σχολείο στο Κολοράντο, όπου ένας τρανσέξουαλ προσπάθησε να αρπάξει ένα από αυτά.

Το υλικό από κάμερες ασφαλείας οδήγησαν στη σύλληψη του 33χρονου Solomon Galligan και παρουσιάστηκε τη Δευτέρα στις οικογένειες των παιδιών που ενεπλάκησαν στο συμβάν στο δημοτικό σχολείο Black Forest Hills στην Aurora.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή.

NEW: Transgender s*x offender attempts to kidnap a young boy during recess at his elementary school



Solomon Galligan, 33, was caught on camera entering Black Forest Hills Elementary School in Aurora, Colorado, around 2;20 pm on April 22, according to Aurora Police



