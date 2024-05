Λονδίνο: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης με σπαθί που σκότωσε έναν 14χρονο

Ένας 36χρονος πραγματοποίησε επίθεση με σπαθί στο νοτιοανατολικό Λονδίνο τη Μεγάλη Τρίτη η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 14χρονου και τον τραυματισμό άλλων τεσσάρων ανθρώπων.

Οι Βρετανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι ταυτοποίησαν τα στοιχεία του δράστη με το σπαθί. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τον Μάρκους Αουρέλιο Αρντουίνι Μόντζο, ισπανικής και βραζιλιάνικης καταγωγής, ο οποίος ζει στην περιοχή.

Την ώρα της επίθεσης, ο 14χρονος Ντάνιελ Αντζόριν με καταγωγή από τη Νιγηρία πήγαινε στο σχολείο του και δεν μπορούσε ούτε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε.

A 14-year-old boy killed in a sword attack in north-east London has been named as Daniel Anjorin - a student at Bancroft's School.



