Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της Ιερουσαλήμ

Ένας Τούρκος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο ισραηλινών συνοριοφυλάκων στην Ιερουσαλήμ, τραυμάτισε τον έναν κι έπεσε νεκρός από τα πυρά τους.

Η ισραηλινή αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τη στιγμή της επίθεσης.

VIDEO: The stabbing attack in the Old City of Jerusalem today and neutralizing the terrorist.



Today, shortly after 12:30 (local time), a terrorist armed with a knife arrived in the Old City of Jerusalem and charged from behind at a police officer and stabbed him with a knife he… pic.twitter.com/ffNQhaEX3n