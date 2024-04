Κωνσταντινούπολη: Φωτιά σε 16ώροφη πολυκατοικία - Τουλάχιστον 27 νεκροί

Βίντεο Ερτ

Τουλάχιστον 27 είναι οι νεκροί από φωτιά που ξέσπασε στο ισόγειο 16ώροφου κτιρίου στην Κωνσταντινούπολη.

Πυρκαγιά, έπειτα από έκρηξη, ξέσπασε στο ισόγειο ενός 16ώροφου κτιρίου που χρησιμοποιείται ως νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην περιοχή Γκαϊρέτεπε της Κωνσταντινούπολης.

Νωρίτερα τα στοιχεία έκαναν λόγο για 15 νεκρούς και οκτώ τραυματίες, εκ των οποίων επτά σοβαρά.

#BREAKING: MAJOR FIRE TRAGEDY STRIKES ISTANBUL – 10 DEAD, 13 INJURED



A catastrophic blaze has engulfed a residential building in Istanbul, claiming at least 10 lives and leaving 13 others wounded. Emergency services are on the scene.



#Istanbul #Fire #Turkey pic.twitter.com/umaeLsAGQP