Γερμανία: Έληξε η ομηρία σε νοσοκομείο του Άαχεν - Συνελήφθη η 65χρονη

Τέλος καλό, όλα καλά στο νοσοκομείο του Άαχεν της Γερμανίας, όπου βρισκόταν από εχθές το απόγευμα σε εξέλιξη ομηρία. Η αστυνομία επενέβη οργανωμένα και εξουδετέρωσε την 65χρονη με τη βοήθεια των ειδικών δυνάμεων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας της Κολωνίας.

Η γυναίκα κρατούσε ομήρους 15 ανθρώπους, οι οποίοι χαίρουν άκρας υγείας και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Για την ιστορία, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (4/3) όταν μια γυναίκα 65 ετών εισέβαλε στο νοσοκομείο του Άαχεν.

🚨#BREAKING: Around 10-20 hostages at the Luisenhospital in Aachen, #Germany; Armed police on the scene. pic.twitter.com/czIVwFwDel