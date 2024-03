Συναγερμός στη Γερμανία - Ένοπλη κρατά 15 ομήρους σε νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στη γερμανική πόλη Άαχεν, καθώς σε γυναίκα κρατά ομήρους σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, μια 65χρονη εισάβαλε στο νοσοκομείο της πόλης και κρατά ομήρους 15 άτομα.

More footage of the potential hostage situation in Aachen, Germany 🇩🇪 | 4 March 2024 | #Germany #Aachen #hostage pic.twitter.com/XutMo9Ius9

«Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, μια γυναίκα (65 ετών) εισήλθε στο νοσοκομείο το απόγευμα. Λίγο αργότερα, οι εργαζόμενοι παρατήρησαν την ανάπτυξη καπνού κοντά στη γυναίκα. Η 65χρονη έχει πλέον οχυρωθεί σε ένα δωμάτιο. Τα γύρω δωμάτια έχουν εκκενωθεί», ανέφεραν οι αρχές σε σχετική ανακοίνωση.

🚨#BREAKING: Around 10-20 hostages at the Luisenhospital in Aachen, #Germany; Armed police on the scene. pic.twitter.com/czIVwFwDel