Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το χειρουργείο!

Οργιάζουν οι φήμες για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον / Βίντεο αρχείου Σκάι

Την πρώτη δημόσια εμφάνιση της μετά την περιπέτεια με την υγεία της έκανε η Κέιτ Μίντλετον.

Τέλος στις φήμες και τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας της Κέιτ Μίντλετον βάζει η τελευταία φωτογραφία της που κάνει τον γύρω του διαδικτύου, στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά το χειρουργείο.

Κέιτ Μίντλετον / AP File Photo (Arthur Edwards)

Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε κοντά στο κάστρο του Ουίνδσορ να κάθεται στη θέση του συνοδηγού ενός οχήματος που οδηγούσε η μητέρα της, Κάρολ, φορώντας ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου. Στα χείλη της είναι ζωγραφισμένο ένα διακριτικό μειδίαμα.



BREAKING: Kate Middleton spotted for first time since January hospitalization https://t.co/N8zTapbT3R