Πλήρωσε η Μελόνι σε αλβανικό εστιατόριο για... «τζαμπατζήδες» Ιταλούς

Μελόνι και Έντι Ράμα στην Αλβανία / Φωτογραφία: Instagram / Εdi Rama

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι συγκαταλέγεται στους όλο και περισσότερους Ιταλούς που επέλεξαν την Αλβανία για τις καλοκαιρινές τους διακοπές φέτος. Μάλιστα φρόντισε να αποζημιώσει Αλβανό εστιάτορα αφού παρέα συμπατριωτών της έφυγε από το εστιατόριό του χωρίς... να πληρώσει τον λογαριασμό.

Η Μελόνι πέρασε μαζί με την οικογένειά της λίγες ημέρες αυτήν την εβδομάδα στην Αλβανία προσκεκλημένη του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Η χώρα γνώρισε τουριστική έκρηξη αυτό το καλοκαίρι, προσελκύοντας επισκέπτες με τις χαμηλές τιμές της σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Albanian PM Rama posted a picture with Italian PM Meloni in Vlora.



"Sister of Albania 🇦🇱❤️🇮🇹 Brother of Italy" wrote Rama. pic.twitter.com/VEjYDJXjVl