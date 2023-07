Έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας: Νεκροί δύο γονείς - Χαροπαλεύει η κόρη τους

Συναγερμός στη γέφυρα της Κριμαίας, μετά από έκρηξη / Βίντεο Σκάι

Οικογενειακή τραγωδία στην Κριμαία, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στη γέφυρα. Ένα ζευγάρι βρήκε τραγικό θάνατο, ενώ η κόρη τους χαροπαλεύει βαριά τραυματισμένη.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη γέφυρα της Κριμαίας, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε. Τραγικός απολογισμός δύο νεκροί και μια τραυματίας.

"The bridge was attacked with the help of surface drones. It was difficult to reach the bridge, but in the end it was possible to do it," stated allegedly an unnamed source in the Security Service of #Ukraine to RBC-Ukraine. pic.twitter.com/AQ597Vv3gj