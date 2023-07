Ισραήλ: Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο ο Νετανιάχου - Τι λένε οι γιατροί

Ισραήλ: Με συμπτώματα αφυδάτωσης εισήχθη χθες στο νοσοκομείο ο Νετανιάχου / Βίντεο από ΕΡΤ

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου είχε εισαχθεί χθες με συμπτώματα αφυδάτωσης. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

Ο 73χρονος Νετανιάχου μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο Sheba στο Τελ Χασομέρ, κοντά στην ιδιωτική του κατοικία στην παραθαλάσσια πόλη Καισάρεια και παρέμεινε εκεί το βράδυ για παρακολούθηση.

Η αυτοκινητοπομπή του εθεάθη να αποχωρεί από το Sheba με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να επικαλούνται ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου για το εξιτήριο.

Σε χθεσινό βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο Νετανιάχου εμφανίστηκε χαμογελαστός και είπε ότι έκανε διακοπές στην Θάλασσα της Γαλιλαίας και ότι δεν είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον καύσωνα.

Prime Minister Benjamin Netanyahu was briefly hospitalized with dehydration-induced dizziness but is now in good health.



He said to the people of Israel ‘minimize your exposure to the sun, stay hydrated by drinking more water.’ pic.twitter.com/HhetmV1wTl