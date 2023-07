10χρονος ήπιε έξι μπουκάλια νερό μέσα σε μια ώρα και δηλητηριάστηκε

Ένα δεκάχρονο αγόρι από τη Νότια Καρολίνα κατέληξε στο νοσοκομείο αφού ήπιε έξι μπουκάλια νερού μέσα σε μια ώρα.

Όπως έγινε γνωστό ο 10χρονος βρισκόταν έξω το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου κι έπαιζε με αποτέλεσμα να καταναλώσει υπερβολικά μεγάλη ποσότητα νερού.

«Έτρεξε έξω με τα ξαδέλφια του και άρχισε να παίζει. Έτρεχαν κάνοντας κύκλους γύρω από το σπίτι, ένα μάτσο αγόρια μαζί, πηδώντας στο τραμπολίνο. Ο Ray είχε πάει μέσα και είχε πάρει λίγο νερό. Αυτό που δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ήταν πόσο πολύ πήρε», είπε η μητέρα του Ray, Stacy Jordan, σημειώνοντας ότι ήπιε έξι μπουκάλια μεταξύ 8:30 και 9:30 το βράδυ.

Μέχρι τις 10:30 ο Ray δεν μπορούσε να ελέγξει το κεφάλι του ή τα χέρια του και οι κινητικές λειτουργίες του είχαν χαθεί.

