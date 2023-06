Ουκρανία: Βομβαρδισμός εστιατορίου στο Κραματόρσκ - Τουλάχιστον δύο νεκροί

Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το κέντρο της πόλης / Βίντεο από ΑP

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν από ρωσικούς πυραύλους που έπληξαν νωρίτερα σήμερα το κέντρο της πόλης Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 22 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί. Ένα εστιατόριο και πολλά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές», έγραψε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιγκόρ Κλιμένκο σε ανάρτησή του στο Telegram.

Russian forces stuck a popular shopping center beside Hotel Kramatorsk in the city’s center. It housed RIA Pizza, where every correspondent covering the war has probably dined, and businesses including Adidas, Reebok and more. Local authorities say casualties but number unclear. pic.twitter.com/JFT9ymiFwW