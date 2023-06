NASA: Αστεροειδής μεγαλύτερος από 10 λεωφορεία κατευθύνεται στη Γη

NASA: Επιτυχής σύγκρουση δορυφόρου με αστεροειδή πριν από οκτώ μήνες / Βίντεο: MEGA

Συναγερμός σήμανε στη NASA καθώς εντοπίστηκε ένας τεράστιος αστεροειδής, μεγαλύτερος σε μήκος από 10 λεωφορεία στη σειρά, που κατευθύνεται προς τη Γη.

Ο αστεροειδής που ονομάζεται επιστημονικά «2013 WV44», αναμένεται να περάσει το πρωί της Τετάρτης από τη Γη. Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία τον παρακολουθεί στενά.

