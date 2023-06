Βάγκνερ για Πούτιν: «Έκανε λάθος, σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο»

Μετά το αυστηρό διάγγελμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, που κατηγόρησε τη Βάγκνερ για προδοσία και πισώπλατο μαχαίρωμα, ο άλλοτε πιστός του σύντροφος, Γεβγκένι Πριγκόζιν έδωσε τη δική του απάντηση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω.

«Ο Πούτιν έκανε λανθασμένη επιλογή. Τόσο το χειρότερο για αυτόν. Σύντομα θα έχουμε νέο Πρόεδρο», ανέφερε σε ηχογραφημένο μήνυμά του στο Telegram. Σημειώνει μάλιστα ότι ο ίδιος και οι άνδρες του δεν πρόκειται να παραδοθούν.

Wagner PMC Telegram channel:



"Putin made the wrong choice. All the worse for him. Soon we will have a new president" pic.twitter.com/o8I7gKCcnl — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023

«Είμαστε πατριώτες, παλεύαμε πριν και παλεύουμε και τώρα. Και κανείς δεν πρόκειται – όπως ζήτησε ο πρόεδρος, η FSB (Ρωσική Υπηρεσία Ασφαλείας) ή οποιοσδήποτε άλλος – να παραδεχθεί την ενοχή μας. Επειδή δε θέλουμε η χώρα μας να ζει πια στη διαφθορά, στο ψέμα και στη γραφειοκρατία. Δε θα παραδοθούμε», σημειώνει ο Πριγκόζιν.

Ρωσία: Οι Τσετσένοι στηρίζουν τον Πούτιν

Από την άλλη, ο ηγέτης των Τσετσένων μαχητών, Ραμζάν Καντίροφ δήλωσε τη στήριξή του στον Ρώσο πρόεδρο, σημειώνοντας ότι η ανταρσία της Βάγκνερ πρέπει να συντριβεί.

Chechen fighters "are already on their way to the tension zones"- Kadyrov



Kadyrov called the actions of the Wagner PMC a military rebellion and promised that it will be suppressed. "If tough measures have to be taken to do this, we are ready!" - Kadyrov wrote. pic.twitter.com/V1LuMI2liy — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Όπως και ο Πούτιν, ο Καντίροφ χαρακτήρισε «πισώπλατη μαχαιριά» την ανταρσία της Βάγκνερ και δήλωσε ότι οι δυνάμεις των Τσετσένων μαχητών οδεύουν ήδη στις περιοχές, όπου βρίσκονται οι πραξικοπηματίες

BREAKING: In a recorded address, Vladimir Putin says the Wagner group rebellion is a 'criminal adventuristic campaign' and "equivalent to armed mutiny".



He says: "It is an attempt to subvert us from inside. This is treason."



Latest: https://t.co/X3flQUBL0r



📺 Sky 501 pic.twitter.com/iaIgz7YASc — Sky News (@SkyNews) June 24, 2023

Ο Καντίροφ έκανε έκκληση στους «μαχητές» να μην «υποκύψουν σε προκλήσεις» – αν και δεν ήταν σαφές αν μιλούσε για μισθοφόρους της Wagner, για Ρώσους στρατιώτες ή και για τα δύο, όπως σημειώνει το Sky News.

«Ο πόλεμος δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να εκφράσουμε προσωπικά παράπονα», είπε, αναφερόμενος στη μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ του Γεβγκένι Πριγκόζιν και του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

«Πρόκειται για στρατιωτική εξέγερση. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τέτοιες ενέργειες. Υποστηρίζω πλήρως κάθε λέξη του Βλαντίμιρ Πούτιν», ξεκαθάρισε ο Καντίροφ και πρόσθεσε:

«Η εξέγερση πρέπει να συντριβεί και αν αυτό απαιτεί σκληρά μέτρα, τότε είμαστε έτοιμοι».

Ρωσία: Έφοδος στα γραφεία της Βάγκνερ στην Αγία Πετρούπολη

Έφοδο στα γραφεία της Βάγκνερ στην Αγία Πετρούπολη πραγματοποίησαν το πρωί του Σαββάτου οι ρωσικές αρχές, έπειτα από την εξέγερση που ξεσήκωσε ο επικεφαλής της Γεβγκένι Πριγκόζιν κατά της στρατιωτικής ηγεσίας της Ρωσίας.

Seizure of a building of the Russian Ministry of Defense in Rostov-on-Don. pic.twitter.com/9GEbCOvIxm — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα που επικαλείται το BBC, δύο λεωφορεία με αστυνομικούς και μέλη της εθνικής φρουράς βρίσκονται στο κτίριο.

Παράλληλα, το πρακτορείο Fontanka αναφέρει ότι άνδρες ασφαλείας κρατώντας όπλα αναπτύχθηκαν κοντά στη γέφυρα Blagoveshchensky της Αγίας Πετρούπολης, όπου βρίσκονται ένα ξενοδοχείο και ένα εστιατόριο που συνδέονται με τον Γεβγένι Πριγκόζιν.

Βάγκνερ: Κατάληψη του Ροστόφ κι εγκαταστάσεων στην περιφέρεια Βορονέζ

Ο ρωσικός στρατός διεξάγει σήμερα επιχειρήσεις «μάχης» στην περιφέρεια Βορονέζ, που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων νότια της Μόσχας, στο πλαίσιο του καθεστώτος αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που επιβλήθηκε, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, μετά την ένοπλη ανταρσία της οργάνωσης μισθοφόρων Βάγκνερ.

The circus of #Rostov is also under control of the Wagnerites. pic.twitter.com/EvLP2fPyNi — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

«Στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στο έδαφος της περιφέρειας Βορονέζ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας διεξάγουν τις απαραίτητες ενέργειες επιχειρήσεων και μάχης», διευκρίνισε σε ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειάρχης της Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Βορόνεζ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να κατασβήσουν τις φλόγες που ξέσπασαν σε μια δεξαμενή καυσίμων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 30 μονάδες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, δήλωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ.

An oil depot near #Voronezh is on fire, according to local media outlets. pic.twitter.com/itgHw2c5zc — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Η Βορονέζ βρίσκεται στα μέσα της απόστασης ανάμεσα στη Μόσχα και την πόλη Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, όπου η Wagner δήλωνε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της στρατιωτικές υποδομές.

Νωρίτερα σήμερα ρωσική πηγή ασφαλείας είχε δηλώσει επίσης στο Reuters ότι οι μαχητές της Βάγκνερ έθεσαν υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την πληροφορία αυτή.

