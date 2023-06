Συναγερμός στη Ρουμανία: Μεγάλη έκρηξη σε διυλιστήριο πετρελαίου

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Ρουμανίας μετά από μεγάλη έκρηξη σε διυλιστήριο πετρελαίου, το οποίο βρίσκεται στην επαρχία της Κοστάντζας.

Romania, explosion at Petromidia Refinery on the Black Sea. pic.twitter.com/3Slgbg74EM