Ινδία: Μεγάλη φωτιά στο διεθνές αεροδρόμιο στην Καλκούτα

Πυρκαγιά ξέσπασε την Τετάρτη στην αίθουσα αναχωρήσεων του διεθνούς αεροδρομίου της Καλκούτας, στην ανατολική Ινδία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε σημείο ελέγχου εισιτηρίων. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο υπάλληλοι με πυροσβεστήρες και στη συνέχεια έφτασαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η αίθουσα αναχωρήσεων εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους.

Σε μήνυμα που αναρτήθηκε στο Twitter, η διοίκηση του αεροδρομίου αναφέρει ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 21:12 (τοπική ώρα, 18:42 ώρα Ελλάδος) και κατασβέσθηκε μισή ώρα αργότερα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.

BREAKING: Massive fire breaks out at Netaji Subhash Chandra Bose international Airport in Kolkata, India pic.twitter.com/fprImayDLJ