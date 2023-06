Ινδία: Πώς έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα με πάνω από 300 νεκρούς

Σε λάθος στα ηλεκτρονικά σήματα, που έστειλαν ένα τρένο σε λάθος ράγες, αποδίδεται η αιτία του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ινδία με τους περισσότερους από 300 νεκρούς.

«Το ποιος φταίει και για ποιον λόγο συνέβη θα μας το πει η έρευνα», είπε ο υπουργός Σιδηρόδρομων της Ινδίας, Ashwini Vaishnaw στην τηλεοπτικό σταθμό New Delhi.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η αλλαγή που έγινε κατά την ηλεκτρονική σύμπλεξη ευθύνεται για το σιδηροδρομικό δυστύχημα».

Την ώρα που οι τραυματίες είναι εκατοντάδες, οι αρχές εργάζονταi για να καθαρίσουν τα κατακερματισμένα συντρίμμια δύο επιβατικών αμαξοστοιχιών που εκτροχιάστηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην ανατολική Ινδία.

VIDEO | “The Railways claimed that safety is their priority. But, even after such a major accident, responsibility hasn’t been fixed yet,” says Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav on Odisha triple train accident. pic.twitter.com/e5BUEqLIbo