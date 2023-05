Σίδνεϊ: Μεγάλη φωτιά σε επταώροφο κτίριο - Κατέρρευσαν τμήματά του

Μεγάλη φωτιά σε επταώροφο κτίριο στο Σίδνεϊ / Βίντεο από AP

Συναγερμός σήμανε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας για μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε επταώροφο κτίριο στο κέντρο της πόλης.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με 20 οχήματα επιχειρούν για να κατασβέσουν την πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί σε επταώροφο κτίριο στο κέντρο του Σίδνεϊ και επεκτείνεται και σε άλλα, ανακοινώθηκε από τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

BREAKING 🚨 Massive fire in a building in the heart of Surry Hills in Sydney — now reportedly spreading to several buildings pic.twitter.com/b06eWKMqCt — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 25, 2023

«Το κτίριο καταρρέει, ενώ η πυρκαγιά αρχίζει να επεκτείνεται σε γειτονικά κτίρια, μεταξύ των οποίων πολυκατοικίες», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι πυροσβέστες της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, οι οποίοι έχουν αποκλείσει την περιοχή.

More than 100 firefighters battled towering flames and thick smoke from a seven-storey blaze in central Sydney on Thursday, warning that it is spreading to other buildings. #Sydney https://t.co/rlWaGAu1OK — The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) May 25, 2023

Τηλεοπτικές εικόνες δείχνουν πυροσβέστες να προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά σε κτίριο το οποίο βρίσκεται κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο έχει τυλιχθεί επίσης στις φλόγες. Οι εικόνες από τη φωτιά συγκλονίζουν.

#BREAKING: A large fire is right now burning in Sydney's CBD.



Around 50 people have been evacuated from a building and nearby buildings on Randle Street in Surry Hills. #9News pic.twitter.com/Y2Oas2EkpL — 9News Sydney (@9NewsSyd) May 25, 2023

«Τρομερή πυρκαγιά στο Σάρι Χιλς στην εκλογική περιφέρειά μου. Παρακαλώ να παραμείνετε ασφαλείς και να ακούτε τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», έγραψε στο Twitter η βουλευτής Τάνια Πλίμπερσεκ.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή νεκρούς.

Φλεγόμενα συντρίμμια έχουν επίσης πέσει σε εξώστη γειτονικού κτιρίου.





